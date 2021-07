47% da população em Portugal já completou vacinação contra a Covid-19

47% da população em Portugal já completou o processo de vacinação contra a Covid-19, o que corresponde a 4860822 pessoas. De acordo com o relatório da DGS, 64% das pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina.A faixa etária dos maiores de 80 anos é aquela que tem uma maior percentagem de vacinados com o esquema completo: 95%.Segue-se a faixa etária dos 65-79, com 91% de vacinados; dos 50-64 com 77% de vacinados; a faixa dos 25-49 com 30%, dos 18 aos 24 com 6%.É em Lisboa e Vale do Tejo, no Norte e no Algarve que há menos pessoas com a vacinação completa (um total de 46%). No Centro há 51% da população totalmente inoculada e no Alentejo essa percentagem sobe para os 54%.