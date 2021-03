47% dos maiores de 80 anos em Portugal com primeira dose da vacina da Covid-19

Quase metade da população com mais de 80 anos recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. São 310 409 pessoas, 47% do total nesta faixa etária, segundo os dados ontem divulgados pela Direção-Geral da Saúde. Destes, há 68 562 que concluíram o processo depois de receberem a segunda dose. Os mais velhos não são, contudo, o primeiro grupo etário dos 293 245 utentes que concluíram o processo de vacinação. À frente está o grupo dos 25 aos 49 anos, com 116 031 pessoas vacinadas, seguido do grupo dos 50 aos 64 anos, com 70 mil vacinados. Nestas duas faixas etárias a maior parte dos vacinados são profissionais de saúde e funcionários de lares. Nesta primeira fase decorre também a vacinação de maiores de 50 anos com doenças graves associadas, elementos das Forças Armadas e de segurança e titulares de órgãos de soberania.O plano de vacinação estabeleceu que é dada prioridade aos maiores de 80 anos. E há o objetivo de, até final do mês, estarem vacinadas todas as pessoas nesta faixa etária. O processo está, contudo, longe do fim. Há ainda a intenção de imunizar contra a Covid-19 a população com mais de 16 anos, num total de 8,5 milhões de pessoas.Até ontem foram administradas 1 078 103 doses, num processo que arrancou a 27 de dezembro último. Diariamente são vacinadas, em média, 15 mil pessoas, um valor baixo face à capacidade instalada de poder dar a imunidade a 70 mil por dia. Até sexta-feira, Portugal recebeu 1,18 milhões de doses de vacinas.