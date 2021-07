Ao minuto Atualizado a 23 de jul de 2021 | 11:10

11:02 | 23/07 Segunda dose da vacina Covid tem de ser tomada no centro de vacinação da primeira, mesmo em férias Em resposta aos deputados Gouveia e Melo referiu que a segunda dose da vacina Covid tem de ser tomada no centro de vacinação da primeira, mesmo em férias.



"Nós gostariamos de facilitar a vacinação aos portugueses que vão de férias no que diz respeito às segundas doses mas o intervalo entre a primeira dose e a segunda dose é de duas semanas e por isso não dá para facilitar", referiu.

10:41 | 23/07 "Apenas 7% dos centros de vacinação têm filas superiores a 1h00", disse Gouveia e Melo O coordenador do plano de vacinação, Gouveia e Melo, em resposta ao CDS referiu que a modalidade 'Casa Aberta' foi criada para que as últimas pessoas de determinada faixa etária possam ser vacinadas, "mas esta modalidade não interfere nos agendamentos".



Há três formas de agendamentos um centralizado, um local e Casa Aberta , mas este último é desorganizado e causam filas por isso é que pretendemos criar senhas eletrónicas com números.



"Não temos dados que comprovem a falta de adesão às vacinas nas faixas etárias mais novas", salienta Gouveia e Melo.



Gouveia e Melo deixou claro que o ritmo de vacinação tem corrido bem e que "apenas 7% dos centros de vacinação têm filas superiores a 1hora".

10:16 | 23/07 "No fim de setembro estaremos praticamente a acabar o processo de vacinação" Gouveia e Melo em resposta aos deputados referiu que no fim de setembro está previsto ter capacidade mais de 90% da população. "No fim de setembro estaremos praticamente a acabar o processo de vacinação", disse.



O responsável disse ainda esperar ter 70% da população vacinada com uma dose entre 8 e 15 de agosto e com a vacinação completa entre 5 e 12 de setembro.



O coordenador do plano de vacinação explicou que Portugal vai receber apenas 200 mil das 600 mil vacinas da Janssen previstas para agosto.

O coordenador do Plano de Vacinação contra a Covid-19 em Portugal avançou esta sexta-feira em audição Parlamentar que 49% da população já está vacinada com duas doses da vacina. Gouveia e Melo referiu ainda que em duas semanas foram vacinadas em Portugal 1,7 milhões de pessoas.A faixa etária dos 50 anos "está praticamente fechada" faltando apenas 4% da população dessa idade. Na faixa dos 40 anos falta 11% da população, na dos 30 anos 25% e na faixa etária dos 20 anos apenas 30% da população está vacinada.