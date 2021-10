Cinco mortos e 888 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal contabilizou mais cinco mortos e 888 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.De acordo com o mais recente relatório Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, o País contabilizou desde o início da pandemia 18 149 vítimas mortais e 1088133 casos confirmados da doença.Há mais dois doentes internados em enfermarias (318 no total) e menos um em unidades de cuidados intensivos (60).Nas últimas 24 horas mais 671 pessoas recuperaram da doença, num total de 1038529.A região de Lisboa e Vale do Tejo contabilizou mais 370 novos casos, seguindo-se a região Norte com mais 221, o Centro com mais 176, o Algarve com mais 51 e o alentejo com mais 35.As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizaram mais 22 e 13 infetados, respetivamente.Em termos de óbitos, foram contabilizadas duas vítimas mortais no Centro e duas na região de Lisboa e Vale do Tejo. A quinta vítima mortal foi registada no Alentejo.Em atualização