No distrito de Lisboa existem mais de 150 mil casas devolutas e só em Lisboa são cerca de 50 mil. A falta de habitação atinge um número significativo de famílias no Bairro do Condado, na freguesia de Marvila (Lisboa). A câmara é a proprietária da maior parte dos imóveis. A elevada procura por uma casa deixa muitas famílias a viver na rua ou junto de familiares, apesar de no bairro serem visíveis vários apartamentos entaipados.









