Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

50 mil reclamações no primeiro ano do livro de reclamações eletrónico

Secretário de estado do comércio fez balanço "muito positivo" do primeiro ano do Livro de Reclamações Eletrónico, que vai ser alargado a todos os setores.

10:28

O secretário de Estado do Comércio fez um balanço "muito positivo" do primeiro ano do Livro de Reclamações Eletrónico, que contabilizou "cerca de 50 mil reclamações", o qual passa este domingo a ser alargado a todos os setores.



"Foi precisamente há um ano que foi lançada a plataforma do Livro de Reclamações Eletrónico e o balanço é muito positivo", afirmou o secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo Alexandre Ferreira.



O Livro de Reclamações Eletrónico (LRE) - www.livroreclamções.pt- foi lançado a um de julho de 2017 para "os serviços essenciais" como energia, resíduos, comunicações eletrónicas e serviços postais.



"Houve uma grande adesão por parte dos consumidores, que veem neste meio uma forma de poderem exercer os seus direitos e, em termos de números, verificaram-se em cerca de um ano cerca de 50 mil reclamações processadas através desta plataforma", afirmou Paulo Alexandre Ferreira.



De acordo com o governante, a plataforma do LRE está a funcionar bem e permite às empresas serem mais expeditas no contacto e na resolução de eventuais diferendos.



A partir deste domingo, o LRE é alargado a todos os setores económicos.



"Atendendo à multiplicidade de setores de atividade que passarão a estar abrangidos pelo Livro de Reclamações Eletrónico, a Direção-Geral do Consumidor propôs e o Governo aceitou que houvesse um período alargado para adesão dos agentes económicos", prosseguiu o governante.



"Na prática define-se que entre um de julho de 2018 e um julho de 2019 será dada possibilidade aos agentes económicos de, voluntariamente, aderirem ao Livro de Reclamações Eletrónico", acrescentou, salientando que basta para tal preencher um formulário na plataforma do LRE para que as entidades possam então passar a receber as reclamações via 'online'.



No entanto, o Livro de Reclamações em papel vai continuar a ser disponibilizado.