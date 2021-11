Cerca de 50 mil ventiladores da marca Philips têm de ser reparados ou substituídos, segundo a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), o que pode afetar milhares de doentes respiratórios no inverno.A empresa dos Países Baixos emitiu um aviso de segurança para a substituição/reparação de alguns modelos de ventiladores e dispositivos de pressão positiva nas vias aéreas (PAP) “na sequência da identificação de um problema de segurança relacionado com a espuma utilizada para efeitos de atenuação do som”.