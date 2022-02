50 mortos e 47 199 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

O R(t) situa-se no 1,05 a nível nacional e continental. A incidência está nos 7163,7 casos por 100 mil habitantes.

Portugal registou 47 199 novos casos de Covid-19 e 50 mortos nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado esta sexta-feira pela DGS.O número de doentes internados subiu para 2 445, mais cinco do que os registados esta quinta-feira. O número de internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos subiu para 174, mais 19 do que ontem.A região Norte foi onde se registaram mais casos, 18 103, segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 13 981 infetados, o Centro com mais 9 198 casos, o Algarve com mais 2 200 e o Alentejo com mais 1 952. A Madeira e os Açores registaram mais 574 e 1 191 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, respetivamente.O número de mortos disparou nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo com mais 17mortos, no Norte com mais 16, segue-se o Centro com mais 8, o Algarve mais quatro, os Açores com mais dois e a Madeira mais três.O número de casos ativos situa-se agora nos 642 793, mais 680 do que os registados esta quinta-feira. Há mais 46 469 recuperados da doença, num total de 2 180 109.