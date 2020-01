50 universitários da Missão País realizam voluntariado em São Teotónio

Até ao próximo sábado, 24 de janeiro, está a decorrer uma semana de voluntariado da Missão País junto de várias instituições locais de intervenção social na Freguesia de São Teotónio, no concelho de Odemira.

Dário Guerreiro, presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, explicou ao CM que "durante uma semana, 50 jovens voluntários vindos de várias universidades do país, participam e colaboram em atividades nas várias instituições na nossa freguesia".

"Os jovens dividem-se em pequenos grupos e vão às escolas falar e interagir com os alunos, convivem e fazem companhia aos idosos no Lar de São Teotónio e no Centro de Dia da Zambujeira do Mar, ajudam em pequenas obras na igreja, andam pelas ruas a falar com a população, o que é bem visto e muito bem aceite por toda a comunidade" acrescentou o autarca.

A semana de voluntariado terminará com a apresentação de uma peça de teatro comunitário com os jovens da "Missão País", na sexta-feira, pelas 21h30, em São Teotónio, com entradas livres.

A Missão País é um projeto católico de universitários para universitários que, através da colaboração voluntária, organiza semanas de apostolado e ação social, durante as quais os jovens disponibilizam o seu tempo em prol da missão das entidades de economia social.