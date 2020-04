500 mil máscaras distribuídas à população de Portimão

A Câmara de Portimão vai distribuir meio milhão de máscaras de proteção à população do concelho, num investimento de 300 mil euros. Isilda Gomes, presidente da autarquia, revelou ontem aoque, numa primeira fase, serão entregues "seis máscaras por agregado familiar".A forma como a distribuição vai ser feita ainda não está definida, mas é possível que chegue à casa dos munícipes junto com a fatura da água."Vamos começar a receber as máscaras que encomendámos no início da semana", adiantou a autarca. Portimão conta atualmente com 19 casos positivos e 14 recuperados, tendo sido registada uma morte.No conjunto da região algarvia, existiam ontem 306 pessoas infetadas, mais uma do que no dia anterior. Nove pessoas já perderam a vida.