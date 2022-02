51 mortos e 31431 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

O número de doentes internados subiu para 2511, mais 102 do que os registados este domingo. O número de internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos subiu para 180, mais 11 do que ontem.





Portugal registou 31431 novos casos de Covid-19 e 51 mortos nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado este domingo pela DGS.O número de doentes internados subiu para 2511, mais 102 do que os registados este domingo. O número de internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos subiu para 180, mais 11 do que ontem.



O número de mortos disparou na região Norte com mais 16 mortos, em Lisboa e Vale do Tejo com mais 13, segue-se o Centro com mais 12, o Algarve mais quatro, o Alentejo mais quatro e os Açores com mais dois mortos.



O número de casos ativos situa-se agora nos 628 810, menos 9011 do que os registados este sábado.