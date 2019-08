510 casais aguardam doação de esperma

Atualmente há 510 pedidos de casais à espera de gâmetas masculinos e 299 pedidos para gâmetas femininos, no âmbito da reprodução medicamente assistida.Há um ano, por esta altura, havia 160 casais em lista de espera para a doação de esperma e 177 à espera de ovócitos. Ou seja, num ano mais que duplicou o número de casais nesta situação.Segundo os dados do Banco Público de Gâmetas, disponibilizados em exclusivo ao, desde o início do ano inscreveram-se 43 candidatas a dadoras de ovócitos e 18 candidatos a dadores de espermatozoides. "Durante o ano de 2019 tornaram-se efetivos 16 dadores femininos e 6 dadores masculinos que iniciaram e concluíram processo", refere a instituição.O Centro que mais recruta dadores é o Banco Público de Gâmetas do Centro Hospitalar Universitário do Porto. O tempo de espera para um casal iniciar o processo de reprodução medicamente assistida ronda os dois anos (no caso de gâmetas masculinos), e os dois anos e sete meses no caso de gâmetas femininos. O Banco Público está atualmente a responder a pedidos de gâmetas masculinos "que deram entrada em junho de 2017" e femininos "com entrada em janeiro de 2017".Recorde-se que desde abril que a doação de esperma, ovócitos ou embriões deixou de ser anónima, por decisão do Tribunal Constitucional.