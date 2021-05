Mais de 510 mil pessoas já solicitaram o agendamento da vacina contra a Covid-19 através da internet. Desde que o autoagendamento foi alargado para as pessoas com 60 anos, a 8 de maio, e depois para os 55, mais do que duplicou o número de inscrições: passou de 210 mil no dia 8 para 510 mil na última terça-feira, segundo os dados mais recentes fornecidos aopela ‘task force’ do plano de vacinação. No entanto,...