52% dos portugueses já recebeu pelo menos uma dose da vacina Covid

5 335 683 portugueses já iniciaram o processo de vacinação contra a Covid-19, o que representa 52% da população total do País, revela um relatório divulgado esta terça-feira pela DGS.Por outro lado 32% da população já recebeu as duas doses da vacina Covid e assim, já terminou o processo de vacinação.A faixa etária com a maior percentagem de pessoas imunizadas é a dos maiores de 80 anos com 93% das pessoas vacinadas. A quase totalidade das pessoas do grupo entre os 65 e os 79 anos (98%) também já tem pelo menos uma dose tomada, percentagem que baixa para os 64% (1.043.836) no que se refere à vacinação completa contra a covid-19.A maior subida percentual registou-se esta semana na faixa entre 50 e 64 anos, estando agora 85% (1.847.758) das pessoas deste grupo já com a vacinação iniciada e 51% (1.103.443) com o seu processo vacinal completo.No que diz respeito ao grupo etário entre os 25 e os 49 anos, subiu de 26% para 35% (1.177.235) as pessoas que já iniciaram a vacinação, enquanto 14% (476.675) já terminaram a vacinação, indica ainda a DGS.A região Norte é a que apresenta um maior número de inoculações com 2 900 309 de doses administradas, seguido de perto por Lisboa e Vale do Tejo, onde já foram administradas mais de 2,8 milhões de doses.

Segue-se o Centro (1,4 milhões de doses), o Alentejo (424 mil), o Algarve (328 mil), a Madeira (209 mil) e os Açores (188 mil), indica o relatório da vacinação.

Já quanto à cobertura vacinal da população, o Alentejo é a região com maior percentagem de pessoas com a vacinação completa (37%), seguindo-se a Madeira e o Centro (35%), o Norte (34%), os Açores (32%), o Algarve (29%) e Lisboa e Vale do Tejo (28%).

Desde o início do plano de vacinação contra a covid-19, a 27 de dezembro de 2020, Portugal já recebeu mais de 9,5 milhões de vacinas, com 8,3 milhões já distribuídas pelos postos de vacinação do território continental e pelas duas regiões autónomas.

Em Portugal, morreram 17.092 pessoas e foram confirmados 877.195 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.