A GNR fiscalizou este domingo, entre as cinco e as nove da manhã, cerca de 500 trabalhadores de empresas com atividade no interior da cerca sanitária em Odemira e recusou a entrada a 52, por não apresentarem testes negativos à Covid-19. A ação decorreu nos quatro postos de controlo que envolvem a cerca sanitária das freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve, mas desagrada a muitos.

Tiago Costa, um dos automobilistas fiscalizados,...