542 professores integrados nos quadros do Ministério da Educação

O Ministério da Educação anunciou a integração nos quadros este ano de 542 professores.



Estes docentes tornaram-se efetivos depois de terem cumprido a norma-travão, com três contratos sucessivos nos últimos três anos. Desde o início da legislatura já entraram nos quadros do Ministério da Educação cerca de 8 mil professores, através de vinculações extraordinárias e da norma-travão.





As listas definitivas do concurso externo foram publicadas hoje no site da Direção-Geral da Administração Escolar. Este ano concorreram 34 mil professores, menos 4 mil do que o ano passado. As colocações dos professores contratados serão conhecidas no início de setembro.