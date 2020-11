Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.11.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

São já 55 os doentes que tiveram alta dos hospitais e que recuperaram do surto de Legionella que infetou, até ao momento, 85 pessoas de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Neste momento estão ainda internadas 17 pessoas - dez das quais no Hospital Pedro Hispano. Foi também esta unidade hospitalar a que mais altas médicas atribuiu: 30 no total.