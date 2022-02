55 mortos e 18 135 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou 55 mortes e 18 135 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado esta terça-feira pela DGS.O número de internados desceu para 2 270, menos 94 que na última segunda-feira. Registam-se 147 internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos, menos um que ontem.É na região de Lisboa e Vale do Tejo que se regista o maior número de casos, 5 592, seguindo-se o Norte, com 5 247. A região Centro registou 4 011 novos casos de coronavírus, o Alentejo mais 1 132 e o Algarve tem hoje 981 novas infeções. Os Açores e a Madeira registam 629 e 543 novos casos, respetivamente.A região que apresenta um maior número de mortos é Lisboa e Vale do Tejo, com 19 mortos, segue-se a região Norte, com 17 mortos. O Centro registou 10 óbitos, o Alentejo três e o Algarve um. Nos Açores morreram quatro pessoas e na Madeira uma.Há em Portugal 536 835 casos ativos de Covid-19, menos 12 032 que ontem.