552 praias acolhem 846 mil banhistas

As 552 praias costeiras e fluviais existentes em Portugal têm capacidade para acolher 846 mil banhistas em simultâneo, após as limitações para prevenir o contágio de Covid-19. A revelação foi feita este sábado na praia da Rocha, em Portimão, durante a apresentação da aplicação telefónica ‘InfoPraia’, que vai informar os banhistas sobre a lotação dos areais. Na entrada das praias foram colocadas bandeiras (verde, amarela e vermelha), que alertam se os areais têm muita ou pouca gente."Está tudo preparado para que a época corra bem. As regras que foram definidas são regras simples e de bom senso. A praia não tem nenhum fator extra de perigosidade, aliás, no comum dos vírus os ultravioletas do sol e o sal são um fator para que o vírus não se propague", referiu o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.Segundo o governante, o mês de "junho será para afinações" da aplicação ‘InfoPraia’ e em julho e agosto "a afinação estará concluída".O Governo estabeleceu regras para a utilização das praias, como um distanciamento físico de 1,5 metros entre diferentes grupos e o afastamento de três metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos. A aplicação terá 157 câmaras como auxiliares para obter a informação da lotação do areal. Os assistentes de praia vão ajudar "no fornecimento da informação para a aplicação". Nas praias do concelho de Portimão existem 25 assistentes de praia.A aplicação informática ‘InfoPraias’, da Agência Portuguesa do Ambiente, apresenta dados desatualizados sobre o número de pessoas nas praias. Os dados das praias de Carcavelos e S. Pedro do Estoril apresentados este sábado à hora de almoço tinham sido atualizados, pela última vez, às 7 horas da manhã.