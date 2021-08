Portugal conta à data desta terça-feira com 57% (5 851 054) da população totalmente vacinada contra a Covid-19 e 69% (7 059 701) com a primeira dose da vacina, avança o relatório da DGS.Segundo o mesmo, a região Centro é a que conta com maior percentagem de vacinados, mas é o Norte que tem maior número de imunizados logo seguido pela região de Lisboa e Vale do Tejo.Em Portugal, a campanha de vacinação contra a covid-19 iniciou-se em 27 de dezembro de 2020, sendo administradas atualmente as vacinas de dose única (Janssen) e de dose dupla (Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca).Portugal registou esta terça-feira 2076 infeções e 19 mortes associadas à Covid-19.