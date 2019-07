57% dos diagnósticos de VIH são tardios

O diagnóstico de pessoas infetadas com VIH/ /SIDA é feito de forma tardia. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira, relativos a 2018, em Portugal 57% dos diagnósticos demoram entre dois anos e meio, no caso de homens que mantêm relações sexuais com outros homens, e cinco anos e quatro meses em heterossexuais.Em 2018 registaram-se 884 novos casos de VIH, menos dois que em 2017 (886).Os casos estão sobretudo na Área Metropolitana de Lisboa, sendo os homens entre os 30 e os 49 anos de idade a esmagadora maioria dos infetados (69,9%).O Programa das Nações Unidas para o VIH/SIDA previa que até ao ano de 2020, 90% das pessoas infetadas com o vírus da SIDA estivessem diagnosticadas, 90% destas deveriam estar em tratamento e, neste último grupo, 90% teria uma carga viral indetetável ou seja, não transmitirem o vírus a terceiros."Eram estes os objetivos para 2020, e Portugal já o conseguiu 18 meses antes", realçou a ministra da Saúde, Marta Temido, na apresentação dos dados do relatório da Direção-Geral da Saúde. Atualmente, 92,2% das pessoas infetadas estão diagnosticadas; destas, 90,2% estão em tratamento e 93% têm o vírus suprimido.A Área Metropolitana de Lisboa regista 46,6% dos novos casos de pessoas infetadas com o Vírus da Imunodeficiência Humana.As mulheres representam uma percentagem de 30,1% dos 884 novos diagnósticos de VIH registados em 2018.Em Portugal, em 2001 registaram-se 3318 novos casos de pessoas infetadas com o VIH. Desde então, os números têm vindo a baixar, e 2018 é o ano com menos casos registados.