Há 57 vítimas do surto de legionella de Vila Franca de Xira que chegaram a acordo com as duas empresas arguidas no processo. Ainda assim, há pelo menos dois dos assistentes no processo que recusaram a proposta das empresas. “O que querem pagar não foi aceite”, disse o advogado de ambos ao Correio da Manhã, Varela de Matos. Segundo apurou o CM, as indemnizações propostas são de oito mil euros, mas há casos em que atingem 12 mil euros.









No Tribunal de Instrução Criminal de Loures decorre a fase de instrução requerida pelos nove arguidos e na qual a juíza de Instrução Criminal, Ana Rita Loja, decide se há julgamento.

Foi nesta fase que a Adubos de Portugal Fertilizantes e a General Electric (que agora se chama SUEZ II) chegaram a acordo com 57 das vítimas, através do pagamento de indemnizações.





Das 73 vítimas identificadas na acusação do Ministério Público, as que chegaram a acordo apresentaram requerimento a renunciar à qualidade de assistente no processo.





A 7 de junho decorre o debate instrutório, onde as defesas dos arguidos e dos assistentes que recusaram o acordo e o Ministério Público vão apresentar os seus argumentos para o caso seguir ou não para julgamento. Posteriormente, a juíza divulgará a decisão. Além das duas empresas, na acusação deduzida em março de 2017 há mais sete arguidos, todos quadros das companhias envolvidas. Em 2014, o surto causou 12 mortes em 403 infetados. A acusação apurou nexo de causalidade em 73 doentes e em oito dos óbitos.