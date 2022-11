São 5787 os professores e educadores de infância que, apesar de terem tempo de serviço para subir na carreira docente, vão ficar retidos nos 4º e 6º escalões por falta de vaga nos 5º e 7º escalões.



As listas definitivas de graduação foram divulgadas esta terça-feira pelo Ministério da Educação. No caso dos professores candidatos ao 5º escalão, onde há 2709 vagas abertas, foram ordenados 5483 docentes – ou seja, 2774 vão ter de aguardar mais um ou dois anos no 4º escalão.









