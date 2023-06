O número de utentes em lista de espera para a primeira consulta hospitalar no Serviço Nacional de Saúde aumentou no ano passado em 58 mil (+11,1%), para um total de 583 mil. Os dados constam do relatório do Conselho das Finanças Públicas, relativo a 2022, e revelam que houve um aumento de primeiras consultas hospitalares (mais 138 mil, num total de 3,655 milhões), mas que "não foi suficiente para responder ao acréscimo de pedidos" (mais 32 mil).









Ver comentários