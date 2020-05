59% dos infetados com coronavírus estão recuperados no Algarve

Mais de metade das pessoas testadas com Covid-19 no Algarve estão curadas. Ao que apurou o, havia esta quarta-feira 208 infetados que já se encontravam recuperados, o que se traduz em cerca de 59% do total de casos registados na região.A título de exemplo, em Portimão, que foi o primeiro concelho algarvio onde foram confirmados casos do novo coronavírus, já foram dados como curados 34 doentes, restando agora apenas um caso ativo. No concelho vizinho de Lagos, onde foram detetados quatro infetados, todos estão recuperados.Atualmente, os concelhos do Algarve com maior número de casos ainda ativos são Loulé, Faro e Albufeira. Entretanto, há três municípios da região - Vila do Bispo, Aljezur e Alcoutim - ainda sem qualquer caso confirmado de Covid-19.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus

- Siga ao minuto as últimas sobre a doença

- Mapa da situação em Portugal e no Mundo: veja a evolução da pandemia

- Conselhos sobre o coronavírus no explicador

- Conheça os mitos que deve ignorar sobre a doença



Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24