59 utentes retirados do Lar do Comércio em Matosinhos. 11 pessoas estão infetadas com Covid-19

São 59 os utentes do Lar do Comércio, em Matosinhos, que estão a ser retirados do local na manhã desta quinta-feira devido à confirmação de vários casos de coronavírus.Em causa está a ausência de recursos humanos que garantam a prestação de cuidados básicos aos utentes.Após a realização de testes à Covid-19, 11 pessoas testaram positivo e foram transportadas para o Centro de Apoio Comunitário no Porto. As restantes 48 pessoas, que testaram negativo, foram transportadas para o Centro de Neurointervenção de Gaia e para o Hospital Militar do Porto.A operação de retirada e transporte de utentes está a ser desenvolvida pela Proteção Civil em articulação com a Câmara Municipal do Porto.Segundo a autarquia, a transferência dos utentes é último recurso devido às dificuldades pelas quais o Lar do Comércio está a passar.Foram também instaladas 78 camas no espaço do infantário para acomodar 70 utentes autónomos que testaram negativo para a Covid-19.A instituição, que alberga 200 pessoas, contabiliza até ao momento 22 mortes por coronavírus.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24