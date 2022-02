Portugal ultrapassou na terça-feira a marca das 20 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, com mais 56 óbitos no dia. A esmagadora maioria dos 20 024 óbitos (19 148, ou seja, 96% do total) foram de pessoas com 60 ou mais anos de idade, sendo a faixa etária acima dos 80 anos a mais afetada, com 17 310 óbitos.