60% de trabalhadores atingidos pela crise provocada pela pandemia

Cerca de 60% dos trabalhadores perderam rendimentos com a pandemia, devido à redução do trabalho ou mesmo ao desemprego. A conclusão é de um estudo divulgado esta segunda-feira pela Proteste/Deco, a partir de um inquérito a uma amostra representativa da população adulta nacional.

"Desde do início da crise do novo coronavírus em Portugal, 9% dos trabalhadores perderam o emprego, 30% estão parados e 19% viram o seu horário de trabalho diminuir", adianta a revista do consumidor. Mas 7% garante estar a trabalhar mais horas por dia.

Uma em cada 10 famílias já viu, pelo menos, um dos elementos perder o trabalho e, até ao momento, 4% dos agregados têm os dois membros do casal sem atividade profissional. Uma vaga de desemprego que, mostra o inquérito da Proteste, está a atingir três vezes mais as mulheres do que homens.

O prejuízo económico das famílias com a pandemia atingia em março 1,4 mil milhões de euros, como mostrava o estudo anterior da revista da Deco.

Dos que continuam a trabalhar, três em cada dez fazem-no sempre a partir de casa e cerca de um quinto labora parcialmente nestas condições, devido ao facto de algumas empresas terem equipas rotativas em teletrabalho, ou seja, alterando semanas de trabalho no local de trabalho e em casa.

Neste contexto, 38% dos inquiridos a trabalhar em casa indicam problemas de concentração e 37% de eficiência. Uma situação que se agrava quando há crianças e jovens em casa.





