Apoucos dias do arranque do ano letivo, que começa entre os dias 13 e 16, há 1161 horários de professores a concurso na plataforma de contratação de escola, o que equivale a 11 966 horas. Ainda haverá colocações de docentes nos próximos dias, mas o número elevado de horários a concurso deixa entrever que as aulas arranquem com milhares de alunos ainda sem professor.









