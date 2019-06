60 mil fiéis enchem Estádio da Luz para congresso Jeová

Cerca de 60 mil pessoas de dezenas de nacionalidades encheram esta sexta-feira o Estádio da Luz para o primeiro de três dias do congresso internacional das Testemunhas de Jeová, sob o lema ‘O amor Nunca Acaba’.É a primeira vez que os encarnados cedem o estádio para um evento de cariz religioso.Os estatutos do clube referem que "ao Sport Lisboa e Benfica são interditas atividades (...) de proselitismo religioso", ou seja, para tentar convencer alguém a aderir a uma fé.Como o Benfica não promove a atividade, mas limita-se a ceder espaço para a mesma, não está em causa qualquer infração. Os encarnados receberam cerca de 1 milhão de euros para ceder o recinto.O evento provocou ontem sérios constrangimentos de trânsito junto ao estádio, durante a chegada de uma centena de autocarros. Estão presentes 5300 delegados de 46 países.Em Portugal, existem cerca de 50 mil Testemunhas de Jeová, referem os organizadores. "Este congresso é um marco muito importante na história da liberdade religiosa em Portugal", afirmou Pedro Candeias, ancião e ministro.Este é um dos congressos de três dias que este ano decorrem em 22 cidades com a presença de 14 milhões de pessoas.Testemunhas de Jeová vivem em Portugal, distribuídas por 679 congregações. No Mundo são 8,3 milhões de fiéis espalhados por 240 países e territórios. Desenvolvem um trabalho regular e persistente de pregação porta a porta.As Testemunhas de Jeová adotam certos princípios que levantam polémica junto da sociedade. Rejeitam o recurso a transfusões de sangue, mesmo que isso implique a morte. Recusam também o uso de armas no serviço militar.