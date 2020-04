600 elementos da Autoridade Marítima na “linha da frente” das praias

A Autoridade Marítima vai ter mais de "600 elementos para atuar na linha da frente" e implementar os condicionamentos e as restrições que o governo decidir, no âmbito do combate à pandemia, para impedir a aglomeração de pessoas nas praias, assegurou ao CM o vice-almirante Sousa Pereira, diretor-geral da Autoridade Marítima (AMN) e comandante-geral da Polícia Marítima (PM).

Serão 454 os profissionais ...

