O Estabelecimento Prisional de Faro, no Algarve, tem 62 reclusos e quatro guardas prisionais infetados com Covid-19. Segundo o CM apurou, o surto teve origem num recluso espanhol que foi transferido do Estabelecimento Prisional de Olhão.









CM que há “falta de comunicação entre a direção da cadeia e os familiares, porque dizem apenas que está tudo bem”. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirmou que o caso positivo foi detetado na sexta-feira, depois de o recluso ter ido a um hospital realizar uma cirurgia. Já foi ativado “o plano de contingência do estabelecimento prisional” e todos os reclusos e funcionários foram testados.que há “falta de comunicação entre a direção da cadeia e os familiares, porque dizem apenas que está tudo bem”.