A região Norte foi onde se registaram mais casos, 19 872, segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 14 243 infetados, o Centro com mais 10 625 casos, o Alentejo com mais 1887 e o Algarve com mais 1738. A Madeira e os Açores registaram mais 981 e 1542 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, respetivamente.O número de casos ativos situa-se agora nos 592 365, mais 6215 do que os registados esta segunda-feira. Esta terça-feira há mais 44 610 recuperados da doença, num total de 2 078357.