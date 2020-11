Há mais 64 mortos e 4093 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista este domingo mais 64 óbitos por Covid-19 e 4093 novos casos.



Com a atualização do boletim epidemiológico da DGS, o País contabiliza, até ao momento, 4 427 vítimas mortais e 294 799 casos confirmados.



Há atualmente 3245 doentes internados, mais 90 do que este sábado. 536 pacientes estão internados em unidades de cuidados intensivos (valor mais alto de sempre), mais sete que os registados ontem.









A Região Norte concentra 2490 dos novos casos, seguindo-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) com mais 1584 infetados; a Região Centro, com mais 444; o Alentejo, com mais 84 e o Algarve com mais 49 casos confirmados.



As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores registam mais 10 e 37 casos da doença, respetivamente.



O Norte registou 31 dos óbitos totais verificados esta sexta-feira; a Região LVT contabiliza mais 22 vítimas mortais, o Centro mais oito, o Algarve mais uma e o Alentejo mais duas mortes.