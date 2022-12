Em 2021, havia 6369 crianças e jovens no sistema de acolhimento, menos 337 (5%) do que no ano anterior, segundo o relatório ‘CASA’, do Instituto da Segurança Social (ISS). Apenas 224 (3,5%) encontravam-se em famílias de acolhimento, enquanto os restantes estavam em acolhimento residencial, sobretudo em lares de infância e juventude (58,4%) e centros de acolhimento temporário (25,7%).









