656 discotecas e bares mudam para restauração para escapar à crise

Desde o início deste ano, 656 discotecas e bares pediram a alteração do Código de Atividade Económica (CAE) para funcionarem como espaço de restauração, de acordo com dados do Ministério das Finanças.A alteração permite assim a espaços de diversão noturna e a estabelecimentos que funcionavam apenas como bares reabrir portas para servir refeições. Os números mostram que entre as empresas que tinham como atividade principal bar ou estabelecimentos de bebidas com espaço de dança 127 mudaram totalmente o CAE para a atividade de restauração.Os espaços de diversão noturna e os bares foram os últimos a receber autorização do Governo para retomar a atividade no contexto da pandemia, com um horário equiparado ao dos cafés: na Área Metropolitana de Lisboa só podem estar abertos até às 20h00 e, no resto do País, até à 01h00. Com o CAE de restauração, o horário na Grande Lisboa alarga-se para a 01h00.