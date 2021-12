Mais de 90% da propriedade rústica é privada e em grandes áreas destes terrenos, os titulares, a localização e os limites exatos são desconhecidos. Há dezenas de municípios, todos a norte do Tejo, sem cadastro geométrico destas propriedades. O Balcão Único do Prédio (BUPi), lançado em 2017, já permitiu conhecer 44% do território dos 89 municípios que aderiram até ao final de outubro - os outros 66% permaneciam, à data, sem um registo concreto na plataforma, que integra, agora, 117 concelhos.