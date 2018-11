Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

68 pré-avisos de greve nos portos em 2018

Sindicatos portuários já convocaram este ano mais 21 greves do que em todo o ano de 2017.

Por Raquel Oliveira e Sofia Garcia | 01:30

Os sindicatos portuários entregaram 68 pré-avisos de greve até outubro, contabiliza ao CM a Associação dos Agentes de Navegação de Portugal (AGEPOR). São mais 21 do que em todo o ano passado. Este número exclui a paralisação dos trabalhadores precários do porto de Setúbal, que esta quinta-feira foram substituídos por outros estivadores numa operação que obrigou à intervenção da Unidade Especial da PSP.



Os trabalhadores em protesto acompanhados por familiares e deputados bloquearam a entrada de um autocarro com os estivadores contratados para carregar um navio com carros da Autoeuropa, tendo sido retirados ‘em peso’ pela PSP. Os estivadores do porto de Setúbal protestam contra a precariedade com que trabalham diariamente - são contratados ao turno - o que já foi reconhecido quer pela empresa, quer pela ministra do Mar, que tutela os portos. A proporção é de 90% de estivadores precários para 10% de efetivos.



Ao que apurou o CM, um precário ganha em média por turno 52 euros. No entanto, não tem garantia de quantos turnos poderá fazer num mês. Um trabalhador efetivo recebe, em média, um pouco mais de 1200 euros/mês. Já os estivadores seniores – designados de históricos – ganham mais mil euros, em média, do que os efetivos.



O elevado número de pré-avisos de greve entregue até 8 de outubro é acompanhado pelos agentes de navegação "com preocupação e tristeza esta situação", diz ao CM o diretor da AGEPOR, recordando que os efeitos negativos são sentidos antes e depois dos dias anunciados. Belmar da Costa não consegue quantificar o prejuízo das paralisações, que deverá atingir milhões de euros.



Mil automóveis carregados após ‘limpeza’ do bloqueio

Um autocarro que transportava os estivadores contratados entrou no recinto pelas 09h09. A passagem da viatura tinha sido bloqueada pelos trabalhadores eventuais do Porto de Setúbal. Após a ação da polícia, foram carregados cerca de mil carros.