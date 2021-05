70 crianças transportadas para o hospital devido a intoxicação alimentar em Beja

Cerca de 70 crianças, com idades entre os oito e os 12 anos, foram transportadas para o hospital de Beja durante a tarde desta terça-feira devido a uma intoxicação alimentar.sabe que as crianças começaram a sentir-se mal a seguir ao almoço com sintomas de diarreia, vómitos e algumas com febre.Segundo o que oconseguiu apurar, as crianças intoxicadas são de várias escolas do concelho, entre elas a escola de Santiago Maior e Mário Beirão. Também alunos de uma escola numa localidade próxima de Beja foram intoxicados alegadamente através do consumo de ovos que não estariam em condições próprias para consumo.Os refeitórios dos distintos estabelecimentos de ensino são servidos com alimentos de uma associação.Em atualização