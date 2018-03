Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

70% das mulheres escondem perturbações mentais durante a gravidez

Saúde mental afetada durante a gestação e pós-parto pode levar à rejeição do bebé.

Por Francisca Genésio | 06:00

Cerca de 70% das mulheres portuguesas escondem perturbações mentais e desvalorizam a gravidade deste tipo de patologias, que atingem "mais de uma em cada dez mulheres durante a gravidez ou no primeiro ano pós-parto", revelou ao Correio da Manhã a psiquiatra e coordenadora da Unidade de psiquiatria e psicologia do Hospital Lusíadas, em Lisboa, Ana Peixinho.



De acordo com a especialista, a saúde mental na gravidez é um "assunto de particular importância" porque pode ter sérias implicações como o aumento da automedicação, possível condicionamento de dificuldades neurocognitivas e comportamentais, aumento do suicídio materno e infanticídio, bem como o risco de complicações obstétricas, entre outras.



Uma das principais doenças que podem surgir no contexto mental, durante a gravidez, é a depressão perinatal e que pode afetar também o pai da criança.



"Os sintomas englobam tristeza, diminuição do interesse e do prazer nas atividades habituais, alterações do apetite e sono, agitação ou lentificação física e psíquica, fadiga, perda da autoestima, diminuição da concentração e ideias recorrentes de morte. Estes sintomas prolongam-se pelo menos duas semanas", explicou Ana Peixinho. Em casos "extremos", a doença mental pode levar à rejeição da criança por parte dos pais.



"Duração nunca vai ser igual", dizAna Peixinho, Médica Psiquiatra no Hospital Lusíadas

CM - A duração de uma depressão pós-parto é igual em todos os casos?

Ana Peixinho – A duração nunca vai ser igual. É individual e depende de múltiplos fatores. Pela própria definição de depressão perinatal, a duração da doença não poderá ser superior a 12 meses. Contudo, se ultrapassar este período de tempo, deixará de ser depressão perinatal por definição e passará a depressão.

– Há fatores de risco para o desenvolvimento desta doença mental?

– Sim e subdividem-se em três grupos: sociais, psicológicos e biológicos. Os sociais incluem o nível socioeconómico, os psicológicos englobam os traços de personalidade, enquanto os biológicos reúnem a suscetibilidade genética e hormonal.



"Pós-parto foi muito conturbado"

Ana Vale é enfermeira e viu a sua saúde mental comprometida no último trimestre da gravidez. "Tive conhecimento de alguns problemas de saúde que me impossibilitaram de fazer algo que muito expectava: amamentar", contou ao CM, acrescentando que "também o pós-parto foi muito conturbado, com instabilidade emocional". Ana pegou nas "experiências" da gravidez e criou o blogue ‘Mulher Filha e Mãe’. "Senti necessidade de conhecer outras mulheres e famílias que podiam estar a passar pelo mesmo e conhecer estratégias que utilizavam para ultrapassarem estes momentos" contou.



Exercício físico promove saúde mental na gravidez

Existem algumas técnicas para promover a saúde mental durante a gestação. Desde logo, criar uma ligação forte entre o médico de família, a grávida e o obstetra. "Também o envolvimento do pai da criança e da rede familiar são importantes nesta fase", disse ao Correio da Manhã a psiquiatra Ana Peixinho, acrescentando que "no período pós- -parto, as visitas periódicas e individualizadas são preconizadas, bem como o apoio telefónico diferenciado, não só para ajudar com dificuldades na amamentação, mas também emocionais e para desenvolver estratégias para lidar com dificuldades/privação do sono". Os especialistas aconselham ainda as gestantes a praticarem exercício físico, uma vez que "a libertação de hormonas pode fazer com que estas se sintam melhor". Chorar é igualmente uma atividade que deve ser encarada com normalidade. Manter uma dieta saudável e equilibrada é também um conselho dos médicos especialistas.



Drogas causam lesões nas crianças

O consumo de álcool, tabaco e drogas durante a gestação pode deixar sequelas graves nos bebés. De acordo com os especialistas, as lesões causadas por este tipo de substâncias podem ser irreversíveis. As mães com histórico de consumo deste tipo de substâncias têm maior probabilidade de desenvolver doenças mentais quer durante a gestação, quer no pós-parto.