700 mil pessoas vivem com sintomas de depressão, como incapacidade para obter felicidade nas atividades diárias, além da permanente tristeza profunda, associada ao sentimento de vazio, divulgou a Ordem dos Médicos. Muitas delas apresentam mesmo um quadro de doença mental profundo. Portugal lidera - segundo dados da União Europeia - nos casos diagnosticados: em cada cem pessoas há oito com ansiedade e cinco com depressão.









