Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

750 mil jovens vacinadas contra HPV

Vacinação gratuita foi introduzida há 10 anos.

Por Miguel Balança | 08:31

Cerca de 750 mil jovens foram vacinadas contra o Papiloma Vírus Humano (HPV) em Portugal nos últimos dez anos, valor que representa 86% do total de mulheres abrangidas.



Os dados oficiais foram apresentados pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, na cerimónia que assinalou o 10º aniversário da introdução da terapêutica no Plano Nacional de Vacinação.



Presente na sessão de encerramento, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , recordou a necessidade de fazer estender a vacinação gratuita aos rapazes, hipótese que já se encontra a ser avaliada pela Comissão Técnica de Vacinação.



A ministra da Saúde, Marta Temido, aproveitou a cerimónia para agraciar os ex-titulares da pasta: Ana Jorge (responsável em 2008), Paulo Macedo e Adalberto Campos Fernandes.



PORMENORES

Plano custa 6 milhões

Este ano, o custo do programa de vacinação contra o HPV foi de 6 milhões de euros, revelou Teresa Fernandes, da Direção-Geral de Saúde.



Maioria está protegida

A taxa de cobertura é superior a 90%, por exemplo, nas raparigas com 13 anos, revelou Graça Freitas.



Prevenção do cancro

A ministra Marta Temido recordou que 90% dos casos de cancro do colo do útero podem vir a ser prevenidos pela vacinação.