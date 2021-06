77% dos maiores de 50 anos têm pelo menos uma dose de vacina e 39% têm o esquema vacinal completo

Mais de 2 milhões de portugueses, 20% da população, têm já o esquema vacinal da Covid-19 completo. O anúncio é feito através de um comunicado do Governo que anuncia ainda que quase 3,8 milhões de pessoas têm pelo menos uma dose da vacina.No nosso país já foram administradas um total de 5,7 milhões de vacinas.No que diz respeito às faixais etárias, em Portugal continental 77% dos maiores de 50 anos têm pelo menos uma dose de vacina e 39% têm as duas doses."Sempre dissemos que o nosso objetivo era vacinar o maior número de pessoas no mais curto espaço de tempo, no caminho para uma maior proteção coletiva. Nesta altura em que quase 40% da população portuguesa já tem pelo menos algum nível de proteção e que 20% está já vacinada, estas são boas notícias para todos, uma vez que cada pessoa que é vacinada não se está a proteger apenas a si, mas também aos outros. Obviamente que ainda é demasiado cedo para pensarmos que esta pandemia acabou, mas estes dados vêm dar-nos uma força redobrada para podermos prosseguir os nossos esforços no sentido de proteção de toda a população", disse o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, citado no comunicado enviado à comunicação social.Se tudo avançar como planeado, até ao final de junho Portugal deverá receber cerca de 4,5 milhões de vacinas.