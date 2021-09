Oito mortos e 891 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Nas últimas 24 horas foram registadas mais oito vítimas mortais por Covid-19 em Portugal. Há mais 891 infetados pelo novo coronavírus.









O número de doentes internados desceu esta quarta-feira para 426, menos 29 que ontem. Em UCI, tal como ontem, continuam 78 pessoas.









A região de Lisboa e Vale do Tejo conta com o maior número de novos infetados, mais 323 que ontem. No Norte foram registadas 290 novas infeções.



O número de casos ativos desceu para 32 269, menos 329 que ontem. O número de doentes recuperados subiu para 1 013 789, mais 1 212 que na terça-feira.



A incidência por Covid-19 situa-se esta segunda-feira nos 137,1 casos por 100 mil habitantes. O R(t) está nos 0,82.