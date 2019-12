80 mil emigrantes deixaram Portugal em 2018

Portugueses que emigraram em 2018

Deixaram o País cerca de 80 mil portugueses em 2018. São menos cinco mil do que no ano anterior, o que revela que "a emigração portuguesa continua numa tendência de descida, mas em desaceleração", nota o Relatório da Emigração, divulgado esta terça-feira.A diminuição sentida desde 2013, ano em que emigraram 120 mil portugueses - o máximo deste século - justifica-se, em parte, com o ‘efeito Brexit’. Apesar da quebra de 16,6% relativamente a 2017, o Reino Unido continua a ser o principal destino da emigração portuguesa - no ano passado foram registadas 19 mil saídas para solo britânico. Em contraponto, foram expulsos ou deportados 596 cidadãos portugueses, menos 7%, relativamente a 2017.No sentido inverso, entraram em Portugal cerca de 43 mil pessoas, mais 13 mil do que há uma década, mostra a síntese do Pordata, a propósito do Dia Internacional das Migrações, que esta quarta-feira se assinala. Ainda assim, a população estrangeira representava apenas 4,1% da população residente. Cerca de um em cada quatro estrangeiros é brasileiro.Seguem-se os cabo-verdianos, romenos e ucranianos. Na última década, as comunidades que mais cresceram foram os nepaleses (21 vezes mais) e os franceses (quatro vezes). As comunidades de indianos, espanhóis, chineses e britânicos quase duplicaram.