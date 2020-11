800 funcionários públicos vão fazer inquéritos epidemiológicos aos doentes de Covid-19

Pelo menos 800 funcionários públicos pertencentes a grupos de risco vão ser mobilizados para fazerem, a partir de casa, os inquéritos epidemiológicos aos doentes de Covid-19.O despacho do Governo foi publicado esta quarta-feira e, segundo explicou Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, dos 800 funcionários públicos identificados 300 são agentes da Proteção Civil e 500 são técnicos superiores de outros organismos do Estado. Os funcionários vão receber formação e até ao fim do mês deverão começar a fazer o trabalho de rastreio.No dia em que foram divulgados mais 3191 novos casos no Norte (de um total de 5891 em todo o País), a ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu que as autoridades só conhecem o contexto de transmissão em 25% dos casos nesta região. Já sobre as pessoas internadas a nível nacional, explicou que um terço tem entre os 40 e os 69 anos, 4% têm menos de 40 anos e 63% são doentes com mais de 70 anos. Marta Temido deixou também um aviso aos profissionais de saúde que têm férias no Natal e Ano Novo: "Muito provavelmente terá de haver alteração de planos de férias de 2020, como já houve no início do ano."