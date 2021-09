83% dos portugueses já recebeu pelo menos uma dose da vacina

O relatório de vacinação contra a covid-19 mostra que 83% da população portuguesa já tem pleo menos uma dose da vacina contra a covid-19 e 73% tem o esquema vacinal completo.De acordo com o mais recente Relatório de Vacinação avançado pela Direção-Geral da Saúde, 83% dos portugueses (8.607.939) têm pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, enquanto 73% da população (7.576.336 pessoas) apresenta a vacinação completa.Neste relatório deixou de estar representado o grupo etário entre os 0 e os 12 anos, já que os mesmos ainda não têm autorização para serem vacinados por falta de ensaios clínicos. 74% dos portugueses com idades entre os 12 e 17 anos já foram vacinados com pelo menos uma dose e 7% já recebeu as duas doses da vacina.99% das pessoas com mais de 65 anos já tem as duas doses da vacina. E acima dos 25 anos já 82% das pessoas receberam as duas doses.Portugal registou nas últimas 24 horas mais 1.565 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, 14 mortes atribuídas à covid-19 e um aumento dos internamentos com a doença.