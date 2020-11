84 testes à Covid-19 a doentes no IPO do Porto dão negativo

Na sequência do surto de Covid-19 que se registou num piso do IPO do Porto, a administração avançou para a testagem de todos os doentes internados nas áreas de cirurgia do edifício A. Os 84 testes feitos deram negativo.









Desde quinta-feira que o piso 8 regista um surto ativo, sendo que o primeiro utente positivo acabou por morrer na sequência de complicações pós-cirúrgicas. Os restantes oito doentes (há ainda três profissionais de saúde) infetados foram transferidos para unidades das áreas de residência. “O IPO gostaria de agradecer publicamente aos hospitais do SNS que rapidamente se prontificaram, apesar de toda a pressão a que estão sujeitos”, refere o instituto, que também agradece a doentes e familiares por confiarem no IPO para resolver o surto.