A Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou esta terça-feira que 86% da população portuguesa já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19 e 87% pelo menos uma dose da vacina.A região norte é onde existem mais pessoas imunizadas, tendo já 88% da vacinação completa, seguida da região Sul e Alentejo com 87%.Nos Açores e na Madeira 83% da população já recebeu as duas doses e 84% pelo menos uma dose.Dos jovens dos 12 aos 17 anos há 87% com a vacinação completa e 90% com apenas uma dose. Dos 18 aos 24 há 90% de vacinados e dos 25 aos 49, 94%.Já foram vacinadas na totalidade todas as pessoas acima dos 65 anos, sendo que do grupo dos 50 aos 64 anos falta apenas vacinar 1%.