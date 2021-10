87 diretores de serviço do Hospital de Setúbal demitem-se em bloco por falta de condições

87 diretores de serviço do Hospital de Setúbal apresentaram a demissão esta quarta-feira à tarde numa conferência de imprensa com a presença dos diretores demissionários e do Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.



Em causa está a falta de condições da instituição. A decisão foi tomada como uma chamada de atenção para o agravamento dos problemas daquela unidade hospitalar.





Nuno Fachada, Diretor Clínico demissionário do CHS, pediu a demissão há uma semana. Em forma de solidariedade, cerca de 90 diretores de serviço e unidades do Hospital de São Bernardo acabaram por seguir o exemplo.O Governo anunciou já que vai recrutar 10 médicos de diferentes especialidades de forma a tentar solucionar a rutura total de alguns serviços do hospital.O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou também a abertura de concurso internacional para obras de ampliação da unidade.A Ordem dos Médicos e os Sindicatos exigem ao Governo uma solução urgente para a atual situação vivida.